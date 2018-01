Météo du 26 janvier : pluie à Lyon pour les obsèques de Paul Bocuse

Météo France prévoit une journée particulièrement pluvieuse ce vendredi à Lyon.

© Tim Douet

Lyon pleure son chef Paul Bocuse qui s'est éteint samedi dernier à l'âge de 91 ans et le ciel semble vouloir accompagner les Lyonnais ce vendredi. Tout au long de la journée, Météo France prévoit de la pluie. Des averses qui tomberont sans discontinuer jusqu'à samedi matin. Côté températures, il fera 8°C au plus fort de la journée et 6°C dans la nuit.

La qualité de l'air est jugée "très bonne" ce vendredi, l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 18/100, en amélioration par rapport à hier. Le niveau du Rhône et de la Saône reste élevé, Lyon est toujours en alerte jaune crues.