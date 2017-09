Météo du 25 septembre à Lyon : journée pluvieuse ce lundi à Lyon

La météo s'annonce grise et pluvieuse ce lundi à Lyon où le thermomètre va afficher 24°C.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Pour ce début d'automne, la pluie va faire sa première apparition à Lyon ce lundi. La couverture nuageuse matinale va peu à peu se renforcer au fil de la journée pour d'abord quelques rares averses en début d'après-midi. Des averses qui vont se renforcer entre 17h et 20h avant de peu à peu se dissiper dans la nuit. Aujourd'hui 24°C sont attendus au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure va tomber à 11°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 38/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.