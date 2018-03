Météo du 25 mars : retour des averses à Lyon

Après un samedi printanier, les nuages feront leur retour ce dimanche à Lyon, drainant quelques averses en fin de journée.

Un avant-goût de courte durée. Après la belle journée de samedi, laissant afin apprécier l'arrivée du printemps, le temps se couvrira ce dimanche à Lyon. Les nuages ne laisseront que peu de place à de rares éclaircies. Il devrait pleuvoir, par averses intermittentes, en fin de journée. Le début de semaine prochaine est également annoncé comme marqué par des giboulées.

Côté températures, on se stabilise dans des moyennes de saison, après une semaine particulièrement fraîche. De 6°C en lever du jour, le mercure grimpera pour passer la barre des 10°C en fin de matinée, et atteindre 13°C au plus fort de l'après-midi. Quant à la qualité de l'air, elle est toujours jugée "bonne" ce dimanche par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 36/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire).