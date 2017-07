Après une journée mitigée ce lundi, la météo s’annonce pluvieuse ce mardi à Lyon.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

La journée s'annonce pluvieuse ce mardi à Lyon. Jusqu'à 17h, de nombreuses averses vont se succéder, avec plus ou moins d'intensité. À partir de 17h, quelques éclaircies pourraient apparaître entre les averses et la pluie devrait s'arrêter dans la nuit. Côté températures, il fera 21°C à 11h et 24°C seulement au plus fort de la journée.

Qualité de l’air : bonne

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 32 et la qualifie de "bonne" sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").