Météo du 25 janvier : ciel couvert et pollution à Lyon

Ce mercredi, le ciel va se couvrir et la qualité de l’air encore un peu plus se dégrader.

Benjamin Roure

Après une longue période de froid, les températures vont commencer à s'adoucir un peu à Lyon. De son côté, le ciel va un peu se couvrir ce mercredi en matinée avant de laisser place à quelques belles éclaircies à parité de 13 heures. Côté températures, il fera moins -3°C à 10h, -3°C à 13h et -1°C à 16h. Dans la nuit, la température va tomber à -5°C.

Un air de "très mauvaise" qualité

C'est un nouveau pic de pollution que Lyon subit depuis quelques jours, poussant la préfecture à faire appliquer la circulation alternée. Aujourd'hui, seules les voitures immatriculées impaires ou les voitures immatriculées paires qui disposent d'une vignette attestant leur faible pollution peuvent circuler. Air Rhône Alpes attribue à la qualité de l'air à Lyon une note de 107/100, soit un air de "très mauvaise" qualité pour l'organisme. Retrouvez les mesures à prendre et les recommandations sanitaires sur le site de air Rhône Alpes.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.