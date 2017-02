Météo du 25 février : du soleil et de la fraîcheur à Lyon

Les températures froides de ce matin ainsi que les nuages bas ne s'installent pas à Lyon. Cet après-midi, le soleil devrait réchauffer l'atmosphère, mais seulement jusqu'à 12 degrés.

Benjamin Roure

Les lyonnais ont pu rapidement prendre l'habitude des températures particulièrement douces de cette semaine. Ce week-end cependant, ces dernières sont plus fraîches. Ce matin, il fera 6 degrés à 10 heures avant qu'un maximum de 12 degrés ne soit atteint aux alentours de 16 heures. Le vent du Nord soufflera faiblement tout au long de la journée et dégagera les nuages bas de la matinée pour laisser place à un après-midi ensoleillé. Contrairement à la journée d'hier, la qualité de l'air à Lyon n'est pas bonne, mais "médiocre". Air Rhône Alpes lui attribue une note de 63/100 et précise qu'une amélioration est prévue pour ce dimanche.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.