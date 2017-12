Cette journée de Noël devrait être marquée par un retour des éclaircies, au bénéfice d'un vent de sud potentiellement violent.

Aimée Legoff

Espérons que le père Noël ait eu le temps de regagner sa Laponie. Car il ne fera pas bon se balader dans les cieux lyonnais en ce jour de Noël, où le vent soufflera. Et soufflera fort, de plus en plus en fil de la journée, jusqu'à 70 km/h en rafales.

Un vent qui aura au moins le mérite de dégager un ciel bien encombré ces derniers jours. Les nuages devraient se disperser au fil de la journée, à mesure que son souffle s'intensifiera.

De légère variations côté température également. La matinée sera plus fraîche que les précédentes, avec 2°C au lever du jour. Mais l'après-midi devrait être plus douce. Le mercure pourrait dépasser la barre des 10°C. Même si le vent viendra atténuer le ressenti.

La qualité de l'air demeure bonne à Lyon, avec une tendance à la dégradation tout de même. L'observatoire Air Rhône-Alpes lui attribue la note de 31/100 sur l'indice national Atmo ce lundi (contre 18 hier). Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.