Météo du 25 août : soleil et canicule à Lyon

La journée s'annonce ensoleillée et particulièrement chaude ce vendredi alors que le département du Rhône a été placé en vigilance orange canicule.

©Tim Douet

Grand soleil ce vendredi à Lyon. Mis à part quelques nuages ici où là, Météo France ne prévoit pas de perturbation aujourd'hui. Un beau temps qui sera accompagné de vent qui soufflera tout au long de la journée jusqu'à 50 km/h en rafale. Dans la nuit de vendredi à samedi entre 2h et 8H, quelques rares averses pourraient faire leur apparition. Côté températures, le département du Rhône a été placé en vigilance orange canicule ce jeudi et il fera jusqu'à 33°C ce vendredi à Lyon au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure ne redescendra pas en dessous de 21°C.

Qualité de l’air

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 62 sur 100, et la qualifie de "médiocre" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".