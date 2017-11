Météo du 24 novembre : ciel gris à Lyon

Aujourd'hui, pas de soleil prévu pour la journée à Lyon. Des nuages viendront assombrir le ciel, mais les températures seront plus douces qu'hier.

Benjamin Roure

Pour la journée, pas besoin de lunettes de soleil. Les nuages occuperont tout le ciel, et ce, toute la journée. Pour ce 24 novembre sous la grisailles, on pourra cependant compter sur des températures plus douces. A 10h, il fera 13°c avec un ressenti de 11°C. Au fil de la journée, des températures ressenties qui seront plus en accord avec es températures réelles : 16°C à 13h, avec un ressenti de 18°C, plus des températures aux alentours de 12 ou 13 degrés le reste de la journée.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime aujourd'hui à 26, donc "bonne", sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").