Météo du 24 mars : un samedi printanier à Lyon

Après une semaine maussade, le printemps fera enfin sentir son arrivée ce samedi, avec de belles éclaircies et des températures en hausse.

Benjamin Roure

Vent, giboulées, changement d'heure... Les traditionnels désagréments de début de printemps seront vite oubliés ce samedi à Lyon. Le soleil fera son grand retour, sous des températures enfin de saison. Des larges éclaircies devraient percer les nuages qui encombrent encore partiellement le ciel rhodanien ce matin. Aucune précipitation n'est annoncée. Pas de vent non plus.

Côté températures, on retrouve enfin des valeurs de saison, quoique légèrement faible, après une semaine particulièrement fraîche. Il faisait tout de même un peu moins de 0°C ce matin au lever du jour. Mais le mercure devrait grimper rapidement au-dessus des 10°C, atteidre 13°C à la mi-journée, et légèrement dépasser la barre des 15°C au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce samedi par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 36/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire).