Météo du 24 mai : du soleil à Lyon pour le pont de l'Ascension

Encore une belle journée en perspective ce mercredi à Lyon.

Benjamin Roure

Avant le pont de l'Ascension, le soleil trône toujours sur Lyon ce mercredi. Comme depuis le début de semaine, pas un nuage à l'horizon. Du beau temps qui va durer encore un bon moment puisque Météo France prévoit du soleil durant tout le pont de l’Ascension et même au-delà puisque la pluie n'est attendue que le mercredi 31 mai. Côté températures, il fera 23°C à 11 heures, et 28°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 14°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce mardi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 50/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".