Météo du 24 juillet à Lyon : de la pluie et des éclaircies

Le temps sera changeant ce lundi, où le soleil et les éclaircies succéderont aux averses.

Jimmy Legrand / Flickr

N’en déplaise aux chanteurs de variété, ce lundi ne sera pas très ensoleillé. Dès le matin, le ciel sera gris à Lyon. Les averses éparses du début de matinée vont même se transformer en pluies plus soutenues entre 11h et 14h. Des averses qui vont peu à peu s'estomper au fil de la journée. Puisque de belles éclaircies devraient faire leur apparition dans l'après-midi. Des rafales de vent pouvant atteindre 40 km/h sont à prévoir. Côté températures, il fera 22°C à 11h et 25°C au plus fort de la journée.

Qualité de l’air : bonne

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 32 et la qualifie de "bonne" sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").