Météo du 24 décembre : réveillon de Noël nuageux à Lyon

Cette veille de Noël ne dérogera pas à la règle de ces derniers jours à Lyon : ciel gris, air pollué et relativement doux.

Benjamin Roure Brume à Lyon, Tour Incity, octobre 2015

Les nuages devraient persister toute la journée en cette veille de Noël. Ils pourraient drainer quelques légères ondées au cours de l'après-midi. Les températures seront trop élevées pour espérer la moindre chute de neige en plaine.

Et pour cause, les valeurs annoncées sont supérieures d'environ trois degrés aux moyennes de saison. De 4°C aux premières heures du jour, le mercure devrait grimper à 7°C à la mi-journée pour atteindre 8°C au plus fort de l'après-midi.

Dégradation de la qualité de l'air

Ce mois de décembre est décidément inquiétant en matière de pollution atmosphérique sur l'agglomération lyonnaise. Les mesures de qualité de l'air d'Air Rhône-Alpes sont encore défavorables ce samedi. Au vu des 40 polluants atmosphérique pris en compte, l'observatoire lui attribue une note de 7,6 sur l'indice national Atmo. Celle-ci correspond à une qualité de l'air dite "médiocre" sur ce barème pour lequel 1 équivaut à une qualité de l'air "très bonne" et 10 "très mauvaise". Et la tendance est à la dégradation.

Lyon Capitale a sélectionné quelques activités pour profiter de ce week-end de Noël malgré la grisaille.