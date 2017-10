Météo du 23 octobre : pluie et éclaircies ce lundi à Lyon

Malgré quelques averses matinales, la journée s'annonce plutôt ensoleillée ce lundi à Lyon.

Jimmy Legrand / Flickr

Les quelques averses prévues ce lundi matin vont rapidement se dissiper. Le ciel gris matinal devrait tenir jusqu'en début d'après-midi avant de laisser place à quelques larges éclaircies. Un temps printanier. Un début de semaine plutôt maussade avant une belle période de soleil qui ne devrait se terminer que dimanche. Côté températures, il fera 8°C au lever du jour puis 16°C au plus fort de la journée. Dans la nuit, le thermomètre redescendra aux alentours de 8°C.

La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce dimanche par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 25/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleure note possible et 100 la pire). On notera enfin l'absence de risque d'épisode pollinique à Lyon et dans le Rhône.