Météo du 23 mars : nuages le matin, éclaircies l’après-midi à Lyon

Les nuages matinaux vont rapidement laisser place à de belles éclaircies cet après-midi de vendredi à Lyon.

Benjamin Roure

La pluie annoncée ce jeudi après-midi n'est finalement pas tombée et le soleil devrait reprendre ses droits aujourd'hui. Une large couverture nuageuse va continuer de couvrir la ville en matinée avant un retour du soleil sous forme d'éclaircies à partir de 13h. Du beau temps qui va se poursuivre jusqu'à l'arrivée de la nuit. Côté températures il fera 4°C au plus faible de la journée et 12°C au plus fort.

La qualité de l'air, enfin, est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 33/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleure note possible et 100 la pire).