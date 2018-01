Météo du 23 janvier : des éclaircies ce mardi à Lyon

Après la pluie ce lundi, les éclaircies vont faire leur retour sur Lyon pour ce deuxième jour de la semaine.

© M-A. Cap

Lundi c'est pluie, mardi c'est éclaircies. Météo France prévoit une journée plutôt ensoleillée ce mardi à Lyon. Du lever du soleil jusqu'à 13h, ces éclaircies vont se faire de plus en plus larges dans le ciel lyonnais. Les nuages devraient même totalement disparaître en début d'après-midi pour laisser place à un grand ciel bleu. Ciel bleu qui se couvrira à nouveau à partir de 16h. Côté températures, il fera 13° au plus fort de la journée, et 4°C au plus bas dans la nuit.

La qualité de l'air enfin, demeure "bonne" ce mardi, à Lyon, selon l'observatoire Air Rhône-Alpes qui lui attribue la note de 28/100 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 100 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.