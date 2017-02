Météo du 23 février à Lyon : douceur et soleil s'installent à Lyon

Pour la deuxième journée consécutive de ce mois de février, les températures dépasseront les 15 degrés cet après-midi pour atteindre 19 degrés à 16 heures, soit 9 degrés de plus que les normales de saison.

©Antoine Sillières Soleil d'hiver (pont Morand)

Un air de printemps se fait sentir à Lyon. Si le soleil régnera toute la matinée, des voiles nuageux sont à prévoir cet après-midi, annonçant une perturbation avec des précipitations pour cette nuit et la journée de demain. Du côté des températures, elles sont nettement supérieurs aux normales de saison. Il fera 10 degrés ce matin avant que le mercure n'atteigne les 19 degrés cet après-midi. Avec une note de 49/100, la qualité de l'air à Lyon est considérée par Air Rhône Alpes comme "bonne" et la situation devrait encore s'améliorer pour la journée de demain. Cette journée est donc parfaite pour prendre l'air sous le soleil.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.