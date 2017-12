Météo du 23 décembre : ciel gris au-dessus de Lyon

Des températures et une grisaille de saison pour le début de ce premier week-end de fête.

Benjamin Roure

Grisaille toujours. Comme ces derniers jours, le ciel restera très chargé ce samedi à Lyon. L'absence de vent n'aidera pas à le dégager. L'apparition d'une légère bruine n'est pas à exclure, même si le risque de précipitations demeure très faible.

Côté températures, on reste sur des valeurs de saison avec 5°C au lever du jour, et guère plus de 8°c au plus fort de la journée.

Si la qualité de l'air reste bonne avec une note de 24/100 attribuée par l'observatoire Air Rhône-Alpes sur le barème national Atmo, la tendance est à la dégradation. Sur ce barème 0 équivaut à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.