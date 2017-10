Météo du 22 octobre : une matinée ensoleillée à Lyon

Comme hier, le ciel lyonnais restera largement dégagé ce dimanche matin, avant de se couvrir dans l'après-midi. Quelques averses sont annoncées.

© Tim Douet

Le soleil est décidément matinal ce week-end. Comme hier, il brille dans un ciel dégagé depuis les premières heures du jour. Mais si l'après-midi de samedi a été moins désagréable qu'annoncé, les averses ne devraient pas épargner Lyon ce dimanche, en deuxième partie de journée.

Côté températures, c'est la chute libre. De 8°C au lever du jour, le mercure atteindra laborieusement la barre de les 15°C à la mi-journée, avant de retomber ensuite. Des valeurs inférieures d'environ sept points par rapport à la journée d'hier, et deux par rapport aux normales de saison. Et cette situation devrait perdurer plusieurs jours.

La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce dimanche par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 40/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire). On notera enfin l'absence de risque d'épisode pollinique à Lyon et dans le Rhône.

