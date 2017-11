Météo du 22 novembre : grand soleil à Lyon

La journée sera entièrement ensoleillée à Lyon. Attention tout de même au vent qui rafraîchira les températures.

© M-A. Cap

Aujourd'hui à Lyon du soleil, et dès le matin. Toute la journée sera sans nuage. Attention malgré tout aux bourrasques qui souffleront entre 20 km/h et 60km/h au fil de la journée. Quant aux températures, elles seront à peine moins fraîches qu'hier puisqu'il fera 7°C à 10h, 13°C à 13h et 11°C à 19h, avec un ressenti légèrement inférieur. Le soleil se couchera à 17h03.

Le laboratoire Atmo estime la qualité de l'air à 59/100 aujourd'hui, et la qualifie de "moyenne" sur son échelle de 1 ('très bonne") à 100 ("très mauvaise").