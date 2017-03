Météo du 22 mars : un ciel couvert mais pas de pluie à Lyon

Le ciel restera gris et très nuageux ce mercredi à Lyon. La pluie n'est pas au programme avant cette nuit et les températures restent douces.

Benjamin Roure Ciel gris nuageux sur Lyon

Le beau temps ne semble pas prêt à s'installer à Lyon cette semaine. Ce mercredi, ce sont les nuages et la grisaille qui prendront le pas, sans toutefois d'autres risques que celui de voir tomber quelques gouttes de pluie en fin de journée ou en soirée. Il fera 10 degrés dès 10 heures ce matin avant que les températures n'atteignent un maximum de 15 degrés à 16 heures. La provenance du vent sera variable, mais ce dernier n’excédera pas une vitesse de 10 km/h. Une perturbation météorologique plus sévère, orageuse et pluvieuse, est prévue dès demain. En revanche, la qualité de l'air est "bonne" dans l'agglomération lyonnaise. Avec une note de 23/100 attribuée à cette dernière par Air-Rhône-Alpes, le temps permet de s'oxygéner sans risque lors d'une activité physique et sportive.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.