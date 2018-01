Météo du 22 janvier : lundi sous la pluie à Lyon

Les averses de pluies, plus ou moins fortes, vont s'enchaîner ce lundi à Lyon.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

Pas de lundi au soleil aujourd'hui. La journée s'annonce pluvieuse à Lyon du matin jusqu'au soir. À partir de huit heures, des pluies continues vont tomber sur Lyon. Ces averses vont ralentir entre 10h et 19h pour se changer en pluies éparses. Dans la nuit, le ciel restera couvert, mais la pluie cessera. Côté températures, il fera 14° au plus fort de la journée, et 6°C au plus bas dans la nuit.

La qualité de l'air enfin, demeure "très bonne" ce lundi, à Lyon, selon l'observatoire Air Rhône-Alpes qui lui attribue la note de 17/100 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 100 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.