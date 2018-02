Météo du 22 février : gros coup de froid ce jeudi à Lyon

Si les nuages et les éclaircies se relayent ce jeudi, les températures seront froides, voire très froides. Sortez les anoraks !

Benjamin Roure

Ô froid, ô désespoir… Un air glacial venu de Sibérie s’est abattu sur les six angles de l’Hexagone. Lyon ne fait pas exception à la règle, les températures seront proches, voire très proches, des négatives. Les plus fortes prévues culmineront à un maigre 4° entre 13h et 16h pour retomber à -1° de la nuit de jeudi à vendredi. Le ciel sera toutefois clément en ce milieu de semaine. Météo France prévoit de brèves éclaircies en milieu d’après-midi, la matinée de comptera que des nuages.

Grosse dégradation de la qualité de l’air ce jeudi à Lyon. L’Observatoire Air Auvergne-Rhône-Alpes lui donne la note de 51/100, un niveau “moyen”. On le rappelle, 0 implique une qualité de l’air irréprochable, 100 exécrable.