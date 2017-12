Météo du 22 décembre : du gris et de la pluie avant la fête à Lyon

La journée s'annonce grise à Lyon avec des températures agréables qui tourneront autour de 9°C.

Benjamin Roure

Pour ce dernier jour avant le week-end de Noël, le temps ne sera pas particulièrement radieux à Lyon. Bien au contraire, la journée sera marquée par une importante couverture nuageuse qui donnera des pluies éparses en matinée et en début d'après-midi. Des pluies qui s'arrêteront vers 16h. Côté mercure, les températures vont s'adoucir un puisqu'il fera 8°C à 10h et 9°C au plus fort de la journée. Dans la nuit, il fera 6°C.

Qualité de l'air maintenant : le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'elle était à 32/100 aujourd'hui, et donc "bonne" (sur son échelle de 1 à 100).