Météo du 22 avril : soleil et températures printanières à Lyon

Ciel bleu et grand soleil sont au programme de ce samedi. Si les températures sont encore un peu fraîches ce matin, il fera 20 degrés cet après-midi.

©Tim Douet

La vague de fraîcheur démarrée cette semaine est-elle en train de se terminer ? S'il ne fait que 5 petits degrés ce matin à Lyon et que quelques gelées ont pu être observées, le temps se réchauffe dès midi. À 14 heures, sous un soleil rayonnant, il fera 19 degrés. Les températures ne devraient redescendre qu'après 20 heures en soirée. Le vent du Nord est cependant encore présent dans le fond de l'air et soufflera à une faible vitesse de 15 km/h. À la veille d'un important scrutin pour le 1er tour des élections présidentielles, la journée semble parfaite pour profiter d'une petite balade et détente au soleil. La qualité de l'air s'est en revanche légèrement dégradée ces derniers jours. Aujourd'hui, Air Rhône-Alpes lui attribue une note de 51/100, l'équivalent d'une qualité de l'air "moyenne".

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.