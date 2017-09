Météo du 21 septembre : hausse des températures à Lyon

À la faveur d'une belle journée ensoleillée, le thermomètre va monter ce jeudi à Lyon.

© Charlotte Santana Le Rhône à Lyon.

Météo France prévoit du beau temps ce jeudi. Tout au long de la journée, le soleil devrait briller sans ombrage. Une météo qui devrait au moins se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine. Aujourd'hui 24°C sont attendus au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure va tomber à 9°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 31/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.