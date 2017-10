Météo du 21 octobre : soleil le matin, pluie l'après-midi

Après une matinée particulièrement douce, ce samedi, à Lyon, la pluie fera son apparition dès la mi-journée.

Benjamin Roure Nuages sur Lyon

Le soleil appartient à ceux qui se lèvent tôt ce samedi à Lyon. Après une agréable matinée marquée par de belles éclaircies dans un ciel relativement dégagé, la situation va se dégrader cet après-midi. Des pluies sont annoncées dès la mi-journée. Elle devraient se poursuivre tout au long de l'après-midi.

De 14°C au lever du jour, le mercure dépassera la barre des 20°C à la mi-journée pour atteindre 24°c, son maximum, dès 14 heures, et retomber ensuite autour de 20°C.

La qualité de l'air est toujours jugée "bonne" ce samedi par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 32/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire). On notera enfin l'absence de risque d'épisode pollinique faible à Lyon et dans le Rhône.

