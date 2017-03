Météo du 21 mars : un ciel très nuageux et de la pluie à Lyon

À Lyon, il s'agira de profiter des éclaircies prévues ce matin. Le temps se dégradera ensuite à partir de 13 heures et des pluies éparses pourraient s'abattre sur la ville à partir de 16 heures.

©Mathilde Régis Lyon, l’Hôtel-Dieu vu depuis les quais du Rhône.

Une perturbation arrive en fin d'après-midi ce mardi à Lyon. Juste avant que les nuages ne s'assombrissent à 13 heures, le ciel devrait bénéficier d'éclaircies et d'une température de 10 degrés. L'après-midi, le ciel se couvre et quelques gouttes de pluie pourraient tomber sur la ville dès 16 heures et pendant une large partie de la soirée. Les températures de l'après-midi resteront tout de même douces, avec 16 degrés au maximum. Le vent viendra aujourd'hui du nord-ouest et soufflera à une vitesse de 15 km/h. Côté pollution, la situation s'améliore. Air Rhône Alpes considère la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise comme "bonne" et lui attribue une note de 27/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.