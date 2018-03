Météo du 21 mars : il fait toujours très froid à Lyon

Les températures étaient à peine positives ce mercredi matin, alors que le vent a dégagé le ciel.

© Tim Douet

Le printemps dans le ciel mais pas sur le thermomètre. Après une journée particulièrement grise hier, le ciel s'est dégagé, grâce à un vent qui souffle toujours fort ce matin. Des rafales jusqu'à 50 km/h sont annoncées, voire un peu plus sur les ponts lyonnais ce matin. Le ciel devrait rester dégagé tout au long de la journée. Aucune précipitation n'est à prévoir.

Côté thermomètre en revanche, l'hiver n'a pas dit son dernier mots, avec des valeurs largement inférieures aux moyennes de saison (d'environ 7°C). Les températures étaient à peine positives au lever du jour. Le mercure devrait grimper autour de 8°C à la mi-journée. Et à peine plus au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air, enfin, est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 46/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleur note possible et 100 la pire).