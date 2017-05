Météo du 21 mai : un grand soleil et jusqu'à 24 degrés à Lyon

Pas un nuage en perspective ce dimanche : la journée est idéale pour faire le plein de soleil avant la reprise.

@Tim Douet

Si le printemps s'est fait attendre à Lyon, il semble bel et bien parti ce dimanche. Le matin, les températures seront comprises entre 14 et 17 degrés et se réchaufferont jusqu'à 24 degrés cet après-midi. En soirée, les températures seront encore douces : entre 21 et 16 degrés. Pas un nuage ne devrait traverser le ciel azur de ce dimanche et un petit vent venu du Nord (10km/h) viendra rafraîchir les amateurs de bains de soleil. Selon Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" dans l'agglomération lyonnaise. Une note de 41/100 lui est attribuée. Il y a donc peu de raison de rester enfermé ce dimanche et de ne pas profiter de ce temps printanier particulièrement agréable.