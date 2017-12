Météo du 21 décembre : un ciel gris à Lyon

La neige s'en est allée, mais les nuages gris ont pris le relais. Le temps devrait resté grisâtre toute la journée à Lyon. Quelques averses sont mêmes attendues en début de soirée.

Benjamin Roure

Des nuages, encore des nuages, quelques nuages, mais pas d'éclaircies. Aujourd'hui à Lyon, il fera gris, avec une légère bruine qui tombe sur la ville. En fin de journée seulement, prenez vos parapluies pour affronter les averses. Dès 16h, les gouttes seront moins rares. Pas de vent, pour venir retourner les parapluies, voilà déjà une bonne nouvelle. Côté mercure, pas de grand froid. Il fera 7°C à 10h, 8°C à 13h et 9°C à 16h. Dès les premières gouttes, la température chutera légèrement.

Qualité de l'air maintenant : le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'elle était à 32/100 aujourd'hui, et donc "bonne" (sur son échelle de 1 à 100). Elle est tout de même plus dégradée qu'hier (20/100), mais devrait se stabiliser et revenir à un taux plus sein.

Aujourd'hui le soleil se couchera à 16h58.