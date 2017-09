Météo du 20 septembre : journée ensoleillée ce mercredi à Lyon

Météo France prévoit beaucoup de soleil ce mercredi à Lyon et des températures en augmentation.

©Charlotte Santana Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon

Si ce n'est bientôt plus vraiment l'été, le soleil va réchauffer la ville de Lyon ce mercredi. Les nuages matinaux vont rapidement laisser place à de larges éclaircies. Du soleil qui va tenir toute la journée sur la ville. Naturellement, les températures vont augmenter au fil de la semaine. Aujourd'hui 20°C sont attendus au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure va tomber à 7°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 30/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.