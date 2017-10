Météo du 20 octobre : nuages et pluies fines ce vendredi à Lyon

Percé de quelques pluies fines, le ciel sera voilé une grande partie de la journée ce vendredi à Lyon, avec des températures qui atteindront les 23 degrés dans l'après-midi.

©Benjamin Roure Des nuages pour le ciel lyonnais

Le ciel sera voilé ce vendredi à Lyon. Dans la matinée, le soleil s’effacera progressivement derrière les nuages, laissant la place à quelques fines averses. Les températures, bien que clémentes, seront légèrement en deçà des jours précédents : elles oscilleront toute la journée entre 21 et 23 degrés. Dans l’après-midi, le ciel se couvrira un peu plus, et laissera percer quelques nouvelles averses entre 16 heures et 18 heures. Ce soir, en dépit de quelques éclaircies, les Lyonnais ne sont pas à l’abri de nouvelles gouttes de pluie.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 44/100*.

* Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.