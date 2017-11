Météo du 20 novembre : ciel gris puis bleu à Lyon

Les nuages matinaux vont peu à peu disparaître au fil de la journée pour laisser place à un large soleil ce lundi à Lyon.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Du matin jusqu'aux alentours de 13h, le ciel sera gris à Lyon ce lundi. Mais en début d'après-midi, les nuages vont peu à peu disparaître pour laisser place à de belles éclaircies puis à un large soleil malgré un très léger voile nuageux en fin d'après-midi. Côté températures, il fera jusqu'à 9°C en journée et 0°C cette nuit. Ce lundi sera la journée la plus froide de la semaine puisque le mercure devrait remonter et atteindre 17°C en milieu de semaine.

Pollution de l'air : ça se dégrade

Comme annoncé par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air se dégrade sur l'agglomération lyonnaise. Elle est aujourd'hui "moyenne" avec une note de 54/100.