Météo du 20 mars : vers un temps moins couvert cet après-midi à Lyon

Les nuages de la matinée devraient se dissiper pour laisser place aux éclaircies cet après-midi.

Benjamin Roure

Malgré des nuages épais et bien présents au dessus de Lyon ce matin, quelques rayons de soleil devraient égayer l'après-midi. Les températures restent particulièrement douces pour la saison avec 12 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés aux alentours de 16 heures. Un très léger vent du Nord soufflera sur la ville à une vitesse de 5 km/h. Avec une note de 45/100, Air Rhône Alpes qualifie l'air de la ville comme "bon" à Lyon aujourd'hui et précise une tendance à l'amélioration pour la journée de demain.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.