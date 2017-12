Météo du 20 décembre : Lyonnais, sortez couverts !

Le ciel gris s'installe à Lyon et de légères précipitations sont à prévoir au long de la journée.

Benjamin Roure

Pas d’amélioration du ciel lyonnais depuis hier. Le couvercle nuageux s'installe et pour durer. Des précipitations sont également à prévoir à partir de 13h et ce jusqu’à 22h. Les bourrasques de vent se maintiendront à une vitesse de 15km/h pendant la journée, avant de ralentir dès 16h. Côté températures, elles oscilleront autour de 5°C, malgré un ressenti de 2°C. Le département du Rhône est toujours en alerte jaune neige/verglas et inondations, restez vigilants.

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne"sur l'agglomération lyonnaise. Une note de 22/100 lui est attribuée, en amélioration depuis plusieurs jours.