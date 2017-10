Météo du 2 octobre : journée pluvieuse ce lundi à Lyon

Entre ciel gris et averses éparses, la journée s'annonce pluvieuse ce lundi à Lyon.

© Tim Douet

La journée s'annonce pluvieuse ce lundi à Lyon. Les légères bruines de la matinée vont se stopper aux alentours de 11 heures. Jusqu'à 17h le ciel restera chargé, mais la pluie devrait s'arrêter pour reprendre en fin d'après-midi et durer jusqu'aux alentours de 23h. Côté températures, il fera 21°C au plus fort de la journée et 14°C dans la nuit.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 24/100. Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.