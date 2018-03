Météo du 2 mars : pluie et éclaircies ce vendredi à Lyon

Les averses matinales vont rapidement s'estomper ce vendredi pour laisser place à de belles éclaircies à Lyon.

Benjamin Roure

Les averses en matinée vont rapidement s'arrêter aux alentours de 10h pour laisser place à de très belles éclaircies. Cet après-midi, ces éclaircies se feront plus fortes à Lyon et dureront jusqu'à la tombée de la nuit. Cette nuit justement, les averses vont à nouveau faire leur apparition à partir de 1h du matin. Côté température, le froid polaire semble bien loin puisque fera 4°C ce matin et 10°C au maximum cet après-midi.

La qualité de l’air est jugée “bonne” ce vendredi à Lyon. L’Observatoire Air Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 40/100, 0 étant une qualité irréprochable, 100 exécrable.