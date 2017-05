Météo du 2 mai : pluie et orages à Lyon

Après un lundi 1er mai mitigé, le temps ne va pas s'améliorer ce mardi.

© Thony Papin Orages

Orage et pluie, la semaine ne se poursuit pas sous les meilleurs auspices. De 8h à 14h de nombreuses averses sont prévues par Météo France. À partir de 14h, ces averses vont être accompagnées d'orages. Ce risque d'orages devrait durer jusqu'à 20h où quelques averses éparses pourraient tomber jusqu'à 23h. Côté températures, il fera 10°C à 11 heures, et 13°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 6°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce mardi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 29/100 sur son indice national (barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".