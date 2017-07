Après une semaine pluvieuse, c'est une journée parsemée de soleil que l'on attend aujourd'hui.

©Antoine Sillières Lyon éclaircies

La semaine aura été humide,mais le dimanche après midi s'annonce plutôt ensoleillé. Ce matin, le ciel sera tout de même encore très nuageux, et les températures ne devraient pas dépasser 16°C. Mais cet après-midi, le mercure entre 21 et 23°C. Des percées du soleil donc, qui montrera quelques uns de ses rayons, avec malgré tout un léger vent, compris entre 15 et 20 km/h.

Aujourd'hui, la qualité de l'air est "bonne" selon Atmo.