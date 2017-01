Météo du 2 janvier : pollution et ciel gris à Lyon

Pour ce retour de vacances, le ciel sera gris à Lyon et la pollution bien présente.

Benjamin Roure

En ce début d’année 2017, on aimerait que tout change et pourtant rien ne change. Comme depuis plusieurs jours, le ciel sera gris à Lyon. La couverture nuageuse ne devrait pas bouger d'un iota avant ce mardi. Côté températures, il fera 0°C à 10 h et 1°C à 13 h. Au plus fort de la journée, il fera 2°C. Dans la nuit, la température devrait tomber en dessous des 0°C.

Qualité de l’air : “mauvaise”

On aimerait que tout change et pourtant rien ne change. L'épisode de pollution est toujours en cours à Lyon. La qualité de l'air est considérée comme "mauvaise" ce lundi à Lyon. Air Rhône-Alpes attribue à l'indice national Atmo une note de 8 sur 10. Point positif, ce lundi les perspectives sont à l'amélioration. Rappel : Sur cette échelle, une note de 1 correspond à un air de “très bonne” qualité et une note de 10 à un air de “très mauvaise” qualité.