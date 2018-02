Météo du 2 février : un soleil timide à Lyon

Quelques nuages à Lyon aujourd’hui, mais le soleil sera tout de même au rendez-vous.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Aujourd’hui à Lyon, le soleil pointera le bout de son nez. Timide malgré tout, les nuages seront également de la partie. Une légère brise poussera les nuages, et rafraîchira les températures. Si le thermomètre annonce 4°C à 10h, 7°C à 13h et 6°C à 16h, les températures ressenties seront plus basses de quelques degrés. Ce soir, le soleil se couchera à 17h47.

Côté qualité de l’air, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l’estime à 26 sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").