Météo du 2 avril : journée nuageuse à Lyon ce lundi de Pâques

Ce lundi de Pâques sera marqué par une large couverture nuageuse qui ne bougera pas malgré un vent qui soufflera continuellement avec des rafales pouvant atteindre les 60km/h.

Benjamin Roure

Lundi de Pâques à Lyon, nuages et vent à l'horizon. Si ce dicton n'a rien d'officiel (et n’a rien d'un dicton), il a le mérite de résumer la météo de ce lundi de pâque dans la capitale des Gaules. Du matin jusqu'au soir, pas un rayon de soleil ne devrait percer l'épaisse couverture nuageuse qui s'est installée au-dessus de la ville. Un épais manteau nuageux qui ne bougera pas d'un iota malgré la présence continue de vent tout au long de la journée. Du vent dont les rafales oscilleront entre 55 km/h et 60km/h maximum. Côté températures, il fera plutôt chaud avec 2°C attendus au plus faible et 18°C au plus fort de la journée

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air est « bonne » dans l'agglomération lyonnaise : une note de 41/ 100 lui est attribuée.