Météo du 2 avril : grisaille et fin des pluies à Lyon

Les pluies éparses de ce dimanche matin devraient s'arrêter dès le début de l'après-midi.

Benjamin Roure Ciel gris nuageux sur Lyon

Il semble que ce dimanche marque la fin de la pluie sur Lyon avant une petite semaine. Les pluies éparses de ce matin persisteront jusqu'à 14 heures et devraient ensuite cesser pour laisser place à un ciel très couvert. Dès cet après-midi, le temps sera plus sec et le soleil devrait reprendre ses droits pour la journée de demain. Du côté des températures, elles se sont nettement rafraîchies ce week-end. De 8 degrés le matin, le mercure montera jusqu'à 14 degrés cet après-midi. Le vent du Nord sera présent à Lyon tout au long de la journée à une vitesse de 20 km/h, avec des possibilités de rafales jusqu'à 50 km/h. La qualité de l'air est jugée "bonne" sur l'agglomération lyonnaise. Selon les mesures effectuées par Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air obtient une note de 28/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.