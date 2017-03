Météo du 1er mars : un ciel couvert et de la pluie à Lyon

Un vent du Sud toujours soutenu, quelques pluies et un ciel très nuageux sont à prévoir ce mercredi.

©Mathilde Régis Lyon, l’Hôtel-Dieu vu depuis les quais du Rhône.

Si les rafales de vent ne sont pas aussi violentes qu'en début de semaine, le vent du Sud continue ce mercredi à souffler à une vitesse de 20km/h tout au long de la journée. Quelques pluies pourraient être observées ce matin ainsi qu'après 16 heures cet après-midi. Le reste de la journée, le ciel restera couvert et ne laissera que peu de place aux éclaircies. Malgré cela, les températures restent plutôt douces et se situeront entre 8 et 11 degrés ce mercredi, soit 3 degrés de plus que les normales de saison observées habituellement. La qualité de l'air est au rendez-vous : Air Rhône Alpes indique que cette dernière est "bonne" et lui attribue une note de 34/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.