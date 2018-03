Météo du 1er mars : fonte des neiges ce jeudi à Lyon

La neige tombée dans la nuit va fondre petit à petit ce jeudi à la faveur d'une forte hausse des températures.

Benjamin Roure

Après la neige tombée cette nuit, la journée s'annonce plutôt pluvieuse à Lyon ce jeudi pour le 1er jour du mois de mars. Des pluies éparses vont tomber sur la ville entre 10h et 13h avant une accalmie en après-midi. Les ondées reprendront de plus belle dans la nuit vers une heure du matin. Côté température, le froid polaire qui avait touché la ville s'en est allé et le mercure va largement remonter pour atteindre un maximum de 8°C aujourd'hui.

La qualité de l’air est jugée “bonne” ce jeudi à Lyon. L’Observatoire Air Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 47/100, 0 étant une qualité irréprochable, 100 exécrable.