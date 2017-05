Météo du 1er mai : fraîcheur et averses cet après-midi à Lyon

Le passage du mois d'avril au mois de mai est loin d'être synonyme de chaleur : sous un ciel pluvieux cet après-midi, il fera un maximum de 13 degrés ce lundi à Lyon.

©Tim Douet

Avec moins 6 degrés par rapport aux normales de saison, les températures printanières se feront encore attendre cette année à Lyon. Ce lundi 1er mai au matin, le ciel reste très nuageux et les températures ne dépasseront que brièvement les 10 degrés en début d'après-midi. Entre 11 heures et 14 heures, de rares averses pourraient venir perturber les manifestations des syndicats en ce jour de fête du travail. Dès 14 heures et jusqu'à 17 heures, les averses seront plus soutenues avec une accalmie en fin de journée et une soirée à priori au sec. L'arrivée de la pluie dès 14 heures s'accompagnera de rafales de vent venues du Nord Ouest à une vitesse de 50 km/h. Le vent froid et la pluie permettent cependant l'amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise. Malgré le trafic très soutenu dans la région cet après-midi en raison du retour des Lyonnais de ce week-end prolongé, la qualité de l'air à Lyon est bonne selon Air Rhône Alpes, qui lui attribue une note de 33/100. Une tendance qui devrait rester stable pour la journée de demain.