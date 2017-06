Météo du 1er juin : soleil, pluie et orage en ce premier jour de juin

Ce jeudi, le temps sera capricieux avec quelques rares averses et des orages en fin de journée.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Cette première journée de juin s’annonce très spéciale. Ce matin, le soleil brillera sur la capitale des Gaules. Vers 14h, les premiers nuages feront leur apparition accompagnés de rares précipitations. En fin d’après-midi, aux alentours de 17h, le temps se couvrira et laissera éclater quelques orages. Côté températures, il fera 23°C à 11h et 28°C au plus fort de l’après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre jusqu’à 15°C.

Qualité de l’air moyenne

Aujourd’hui la qualité de l’air est considéré comme ''moyenne'' à Lyon. Atmo lui attribue une note de 55/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".