Météo du 1er février : pluies et nuages à Lyon

Les éclaircies du début de semaine n’auront pas fait long feu. Météo France prévoit une journée maussade rythmée par quelques averses.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Même si minime, un temps pluvieux sera de vigueur en seconde moitié de journée ce jeudi. Quelques rayons de soleil devraient toutefois se frayer un chemin entre 13h et 17h, même si les nuages resteront très présents dans le ciel. Côté températures, les plus chaudes avoisineront les 9°, les plus basses les 5°.

Meilleure que la veille, la qualité de l’air est jugée “bonne” par l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il lui attribue la note de 22/100. La Saône, quant à elle, reste en épisode crue. À Lyon, la rivière reste en alerte jaune.