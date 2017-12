Météo du 1er décembre : journée fraîche avec de belles éclaircies

La journée s'annonce fraîche et connaîtra quelques éclaircies et peut-être quelques flocons de neige entre 19h et 22h.

Benjamin Roure

La neige attendue ce jeudi n'est finalement pas tombée. Selon Météo France, elle ne devrait pas non plus tomber ce vendredi en journée où le soleil va faire son apparition entre 13h et 19h après de la grisaille en matinée. À la tombée de la nuit, quelques flocons pourraient faire leur apparition entre 19h et 22h. La journée sera tout de même fraîche puisque le thermomètre ne dépassera pas 4°C en journée et tombera à -2°C dans la nuit.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 42/100 et la qualifie de "bonne", sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").